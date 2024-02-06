國際同濟會金門會副主席王國代(右)、金門會會長陳坤祥(左)一同響應團圓年菜計畫，共湊足7萬多元，也讓金門家扶在團圓年菜募集順利圓滿達標。(圖／金門家扶中心提供)

國際同濟會金門女會會長曾貝玲(右三)代表贈送團圓年菜金，由家扶中心扶幼主委楊肅謙(左三)代表接受。(圖／金門家扶中心提供)

農曆新年將至，金門家扶中心串起社會的溫暖，今年度共募集170份、每份2000元的團圓年菜套餐，於今(6日)、明(7日)兩天由社工員分批送至各扶助家庭中，讓他們在過年前夕感受社會大眾的滿滿的愛心，溫暖過好年。金門家扶中心也代表受惠的扶助家庭向所有捐贈者致上最誠摯的謝意。

家扶中心扶幼主委楊肅謙表示，每年農曆春節家扶中心為了讓扶助家庭可以在飯桌上享用熱呼呼的年菜，感受除夕團圓飯桌上的溫度，都會向社會各界募集年菜讓扶助家庭過好年，非常感謝社會大眾對於此次團圓年菜計畫的支持與行動。

楊肅謙感動的說，國際同濟會金門會及金門女會在日前至家扶中心捐贈善款時，得知家扶中心在募集年菜還差最後一哩路，由副主席王國代、金門會會長陳坤祥及金門女會會長曾貝玲以行動支持家扶，召集同濟會會兄會姐們及親朋好友等善心人士，一同響應團圓年菜計畫，共湊足7萬多元，也讓金門家扶在團圓年菜募集順利圓滿達標。

家扶中心主任洪依帆補充說，在金門縣青工會總會長任奕勳及莊嘉銘號召下，會員發揮善心進行年菜贊助促成這樁美事，並在今天發放團圓年菜的日子，由任奕勳帶領莊嘉銘、翁紹輝、陳少雍等人親自到家扶中心捐贈善款，並帶上飲料分送給扶助家庭，受惠家庭也開心與青工會成員合影，親自表達感謝之意。

家扶中心表示，團圓年菜計畫順利圓滿完成，再次感謝家扶扶幼委員會、金門鄉親及社會大眾的支持及響應，本次年菜募集計畫無論是2000元或小額贊助，集結大家的愛心湊成一桌的除夕團圓餐，並順利將熱呼呼的年菜交到受惠扶助家庭手上，一起將愛送上餐桌。

家扶中心指出，接受扶助的這些家庭樣貌可能是單親、隔代教養，也可能是雙親但患有重病等狀況，他們有著共同的困境皆為經濟弱勢家庭，在除夕團圓夜，讓扶助家庭可以飽餐一頓，更充分感受到社會大眾的愛心暖流與祝福，讓這一年充滿希望與力量。