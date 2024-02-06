南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善強強聯手，繼上次中秋攜手行銷禮品，20分鐘搶進20萬元，這次再度同台直播，主推兩縣市的蔬菜農產品，教民眾搭出年菜好味道，還有年節伴手禮，並分享三商餐飲集團強檔美食所使用的食材，皆來自南投及雲林的優質農產品。

許淑華、張麗善在直播活動跟主持人玩快問快答，考驗2名縣長對轄區農產品的了解度，如南投排骨、雲林醬油、雲林得金牌小黃瓜等，甚至大玩吃播秀，讓觀眾直流口水。張麗善甚至向三商餐飲集團推薦雲林的鰻魚，希望能推出鰻魚飯。

許淑華表示，南投與雲林是農業重鎮，這次直播分享三商餐飲集團品牌旗下強檔美食，食材都是南投和雲林的優質農特產，包括南投優良肉品作出的排骨與豬排，還有南投的彩椒、香菇、杏鮑菇；雲林的高麗菜、青江菜、青蔥、酸菜等，展現地方好味道。

張麗善也表示，三商巧福在業界享有盛名，雲林縣則是蔬果、畜產大縣，三商巧福和雲林縣合作40年，如該集團採用濁水溪畔的西螺米、大埤酸菜等，她一起和南投縣長許淑華推薦品味南投、雲林良品，透過三商巧福融合地方好滋味，介紹給各地好朋友。