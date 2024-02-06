葉諾帆曾淡出演藝圈6年，近來加盟豪記唱片推出新專輯《笑紅塵》，趕在龍年重返演藝新出發，開心表示，龍年關鍵字是好運龍總來，期許龍年好運接不完的大豐收。他大學時曾發生嚴重車禍，當時下半身被貨櫃車輾過，導致骨盆破裂、脊椎受傷，醫生告知「命根子斷了」，努力復健後，身體狀態才逐漸恢復。

葉諾帆先前表示，車禍當時狀況危及，曾2度發出命危通知，經由開刀手術後，更歷經10年復健之路，身體才逐漸康復，「目前都能使用正常，但多少還是會有不一樣，例如沒辦法劇烈跑跳，其他動作都可以，現在身體狀況都還不錯。」

他2013年在超級紅人榜選秀節目過關出道，新專輯同名新歌〈笑紅塵〉為三立八點檔戲劇《天道》片尾曲，坦言歷經許多階段，體驗人生種種，一路走來看盡不同角度的人生，加上這些年來，除了演藝事業外有許多新體驗，近年又斜槓網購事業，葉諾帆打趣笑說，「身為男人真命苦，每天都追著錢跑，去年開始，因為親戚家中做網購事業，我曾幫忙過，一開始我是挑自己喜歡的商品著手，由開始一週業績掛蛋，到現在每日都至少有百筆交易。」

他也憶起，國小碰到過年都會批一些過年的遊戲刮刮樂等商品來做生意，「因此做生意我很熟悉，對自己十分精打細算，好友都笑說我對自己是個鐵公雞，節儉至極，每個月花費不超過1萬元，一雙鞋可以穿10年，演藝出道的造型鞋，我仍穿著上舞台表演，我的衣櫃一堆造型服，都是超過8年以上的，我很念舊也對自己很節儉，但對家人與好友絕對大方」，只要是家人、好友，提出要求，只要能力所及，他都樂於付出分享。

他私下對於母親十分孝順，母親搬新家時，所有的全新家電製品，都由葉諾帆買單，同時也準備一筆錢放在母親身邊供花用，葉諾帆坦言，母親是他人生奮鬥的動力，有能力照顧母親，相當開心。