現在生活物價高、薪水低，年輕人若不是住在家裡，幾乎沒有辦法存到錢。一名畢業半年的新鮮人就提到，自己的存款只剩下不到1萬元了，有心想兼職卻不知道哪個職業比較適合，結果不少人都推薦可以做外送，還有人透露光是兼職，每個月就能多賺2萬元。

一名網友昨（5）日在「Dcard」表示，去年6月畢業後，找的工作薪水只有3萬出頭，屬於很基本的新鮮人起薪，但付完房租跟生活費後根本存不到什麼錢，所以一直以來都很想找兼職來做。

原PO透露，自己有2個想法，第一是做電商，但有點怕會上當受騙；第二則是朋友透露跑外送時間自由，且已3個月的月薪都逼近5萬元，很推薦可以嘗試看看，「不知道大家會比較建議我做什麼兼職？或是大家自己們都做什麼兼職？不然我現在這樣根本就存不到什麼錢，沒錢就做不了自己想做的事」。

結果大多數人看完後，都推薦可以嘗試跑外送，說「一些冷門的地方蠻好賺的」、「兼職外送，晚上1-2小時騎騎車也當作是在散心，其實蠻舒服的」、「我兼職外送，專跑假日跟連假，每個月也能多個2、3萬」、「上個月一天大概跑8小，薪水有到5萬，但我是全職啦，給你參考」、「外送這東西就是你能跑多少就會賺多少，很直觀，相對來說還是蠻穩定的」、「現在點外送的人其實比想像中多很多，我也是趁沒課時會去跑外送，尤其學校附近很多單」。