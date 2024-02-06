Rybit交易所表示，穩定幣USDT市值創歷史新高，自去年10月以來增加超過90億美元，達到960億美元，穩定幣是與美元1比1兌換的虛擬貨幣，是虛擬幣交易者用以定價、儲存的幣種，基本上台灣用戶在虛擬貨幣市場的第一步也都是將新台幣兌換為USDT進場交易，隨著USDT市值持續上升的現象，使部分投資人認為這顯示了牛市週期來臨。

薩爾瓦多4日大選結束，由Bukele繼續連任總統，而副總統Felix Ulloa受訪時表示，Bukele將繼續推進比特幣作為法定貨幣，並繼續構建由比特幣支持的債券資助的科技友好型城市。Rybit交易所提到，薩爾瓦多總統拿到南美國家中最高的得票率，他的重點政策也讓投資人看好比特幣的走勢。

此外，Rybit交易所提到，2019年新興的區塊鏈平台Solana開發的Web3手機「Saga」在剛推出時乏人問津，然而第一代手機持有者獲得遠高於手機售價的空投，導致當時手機的轉賣價格一度被炒作到3,000美元以上的高價。近日第二代Saga手機將以450美元開放預購，買氣相較第一代明顯熱絡許多。近期Solana也有許多的新興項目值得幣圈投資人期待。