台灣電動巴士的技術與創新不容小覷，華德動能電動巴士整車產量每年高達1750輛，已開始出口日本市場。國內環保團體暨聯盟代表6日參訪華德動能(2237)中港廠，並呼籲政府協助示範型合格廠商與客運業者共同加速推動電動巴士取代傳統柴油車輛。

環保團體爭好氣聯盟、台灣健康空氣行動聯盟、台灣護樹團體聯盟、台中要健康婆婆媽媽團等環保團體暨聯盟代表今下午參訪華德動能中港廠，由華德動能總經理楊誌榮進行簡報參觀及意見交流。

楊誌榮表示，華德動能是電動巴士業界極少數具有完整智能生產線，生產線之車輛採取軌道及自動平移機傳送，車身骨架採國內首度使用精準合裝機及兩部智能全自動焊接機，車身塗裝採用全自動無人化大型機器人噴塗手臂及高效能過濾系統，其有機揮發物VOC排放遠低於法規容許標準。

華德動能電動巴士整車產量每年高達1750輛，已遠超過政府2030年台灣市場需求，目前已經開始出口日本市場。華德動能為國內少數符合示範型要求及國產化規定電動巴士廠商，楊誌榮表示，政府推動電動巴士國產化，其目的是政府以國人納稅錢來補助客運業者，滿足政府零排放交通載具政策需求外，也必須達成產業在國內落地創造就業機會，以及確保社會安全資訊為國外掌控之國安疑慮，以致於相關主管機關採取嚴𧫴審查電動巴士公司國產化能力及資格。

華德動能除了取得國產化資格外，更早於5年前即著手協助客運公司建立全功能充電場站，藉由智慧充電達成規避尖峰充電，降低電網饋線容量，並建置太陽能及儲能系統於電網低谷時巴士場站具有儲能能力。

環保團體暨聯盟代表對華德動能高科技的電動巴士、智能化兼具環保的廠房、生產線及產能留下深刻印象，並呼籲政府協助示範型合格廠商與客運業者共同加速推動電動巴士取代傳統柴油車輛。