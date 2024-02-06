戚小戀新音樂作品成績亮眼。（源瑗園 San ＆ Cloudia Studio提供）

戚小戀新音樂作品成績亮眼，感謝粉絲一路以來支持。（源瑗園 San ＆ Cloudia Studio提供）

資深音樂人戚小戀去年宣布復出歌壇，暌違30年重新灌錄在1992年推出首張專輯《我的太陽》，她想將溫暖送給世界的心，花費1年錄製《我的太陽My Sun 2023》全記錄專輯，近來在誠品音樂銷售榜榮獲3周冠軍，目前已連續2個月榜上有名，成績亮眼，並宣布將於年後舉辦「戀戀好太陽」歡唱影片大賽。

她為了回饋一路以來相挺的粉絲，屆時在比賽中將獻上豐厚的獎金和精美好禮，同時鼓勵所有年齡階層的大眾唱出對自己、親友和同儕間的感恩與祝福，「一起召喚正能量」，更感激說，「收到廣大粉絲的支持與愛，在實體唱片式微的時代，給我最熱情的鼓勵和實際行動的支持，心中有無法形容的感動與感激。」

戚小戀才華洋溢，曾譜寫出張學友〈情書〉、萬芳〈割愛〉等經典作品，後來卻轉行投入嚮往的廣告業，更遇見了她的老公，去年重回歌壇推出新作，也引起許多老友支持，包括當年劉德華、葉倩文重要推手劉虞瑞、知名音樂創作人陳耀川等，她開心說：「居然得到許多前長官、老戰友相助，更連繫上很多以前唱片圈的前輩、長官，非常感恩緣分。」

農曆春節即將來臨，她與家人將在台中歡慶過年，年夜飯則特別選在飯店圍爐，「因為非常喜歡台中的環境和氣候，所以花了1年多時間裝修台中宅，今年也解放廚房，嘗試到飯店體驗跟滿滿的人一起過除夕的氣氛」，年節假期會在中部各大景點走春，期盼在陽光下迎向春天。戚小戀「戀戀好太陽」歡唱影音比賽將於近期在「戚小戀cloudia／我的太陽」臉書粉絲專頁公告參賽資訊，「希望《我的太陽My Sun 2023》全記錄專輯的音樂，能為世界帶來心靈正能量，為大家的身心靈平衡盡一份力。」