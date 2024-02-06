台中東勢新丁粄節將於2月24日登場，今年首次引進雙層巴士接駁。（台中市客委會提供）

「2024台中東勢新丁粄節」將於2月24日、25日在東勢客家文化園區、台中客家故事館、東勢文化街區盛大登場。台中市客委會主委江俊龍表示，「台中東勢新丁粄節」是有百年歷史的客庄民俗活動，今年更首次引進雙層巴士接駁，打造全國最具代表性的客家節慶品牌，繼「台中客庄鐵路便當」之後，「新丁粄節雙層巴士專車」再度吸引大眾目光。

江俊龍指出， e-go台灣租車旅遊集團總經理徐浩源為東勢鄉親，特別響應活動，除將台北雙層巴士車身換上新丁粄節活動主題Logo，於2月1日起在台北街區行駛為活動進行宣傳外，活動日2月24、25日兩天也將變身為接駁專車，從豐原沿台三線往返東勢，每日往返各4個班次，目前已有多個班次額滿，預計將有約450人次搭乘，反映台中市致力推動客家文化及觀光產業發展的成果。

江俊龍表示，雙層巴士首次駛入台中山城地區，為此次「2024台中東勢新丁粄節」新增一大亮點，因雙層巴士車體龐大，高度不同於一般車體，為確保乘客及行車安全，昨日市府客委會也特別邀集交通部公路局中區養護工程分局、市府警察局豐原及東勢分局、台中市公共運輸及捷運工程處等單位辦理現勘，沿途勘查車輛行駛狀況，確保能夠讓遊客安心搭乘。

昨日現勘過程順利，工作人員除了將東勢河濱公園旁的木棉樹枝略為修剪之外，其餘路況良好。江俊龍也特別呼籲民眾，搭乘時行駛中切勿站立，並確實繫好安全帶，期待大家都有一個愉快的春節和「正月半」新丁粄佳節。

客委會表示，雙層巴士接駁點規劃於「豐原轉運中心第6月台」及「東勢河濱公園公車亭」上下車，屆時將成為台3線的吸睛焦點。雙層巴士採全預約制，將帶領遊客從不同的視野體驗山城風光，乘客於「東勢河濱公園」下車後，可沿路暢遊文化街等東勢街區巷弄，品味道地客家美食，抵達「台中東勢新丁粄節」主會場客家文化園區，歡迎大家預約搭乘。