美國總統拜登本週日（4日）在拉斯維加斯對支持者發表講話時，宣稱他最近與已故將近30年的前法國總統密特朗（Francois Mitterrand）會面。不過，拜登這次來內華達州主要也是為了呼籲選民參加秋季競選活動。

據美國《福斯新聞》（Fox News）6日報導，拜登發表上述言論是為了警告川普可能重返白宮所帶來的潛在風險，並試圖為了本週一（5日）的內華達州民主黨初選前振奮選民的熱情。

拜登實際上是在講述了他任職總統期間，講過滿多次 的故事，這個故事是關於他就任總統幾個月後，在英國參加7大工業國集團（G7）峰會期間與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的一次會面。

拜登回憶道：「我坐下後說，『美國回來了』。然後，來自法國的密特朗看著我說...」在稍作停頓後，拜登才繼續：「...那麼，你要回來多久？」密特朗在1981年至1995年擔任法國總統，並於1996年去世。

在今天的內華達州民主黨總統初選中，拜登只面臨作家威廉森（Marianne Williamson）和一些競選者的象徵性反對。2020年11月，他在內華達州只贏3個百分點，但拜登這次來內華達州也是為了喚醒選民參加秋季競選活動。

這個州主要以其賭場和酒店業而聞名，是分票、難以預測結果的代名詞。它有大量流動的工人階級人口以及大量的拉丁裔、菲律賓裔、華裔美國人和黑人社區。內華達州城鄉差距明顯，超過 88% 的活躍登記選民以及大部分政治權力集中在人口最多的2個郡，分別是拉斯維加斯和里諾都會區。