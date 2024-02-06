大樂透自今（6）日起連續19天開獎，創史上最長連續開獎的天數，每天都有機會抱走億元頭獎，而且還加碼送出360組百萬紅包。台彩表示，大樂透本期（2／6）頭獎獎金上看1.6億元。最新獎號已經出爐，快來看看中大獎的是不是你。
大樂透第113000011期今（6日）晚開獎，中獎號碼由小到大依序為14、19、23、26、34、40，特別號為05。「春節大紅包」獎號為01、03、07、15、17、20、25、29、45。
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。
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