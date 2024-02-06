金智恩在《聖水洞之吻》飾演冷血刻薄的廣告公司行銷組長「姜娜言」。（愛奇藝國際站提供）

朴所羅門在《聖水洞之吻》飾演滿腔熱血的實習生「蘇銀虎」。（愛奇藝國際站提供）

韓劇《聖水洞之吻》上演高冷女主管和熱情年下男的靈魂互換羅曼史，憑藉《殭屍校園》人氣翻漲的朴所羅門這次不打怪，改換上帥氣西裝狂撩姐姐，說出「我想要前輩的全部，包括靈魂」等直擊心臟的台詞，一改之前的暖男校草形象化身進攻型奶狗。

該劇以韓國的潮流時尚聖地「聖水洞」為背景，描述冷血刻薄的廣告公司行銷組長「姜娜言」（金智恩飾），與滿腔熱血的實習生「蘇銀虎」（朴所羅門飾），因年齡及價值觀的差異互看不順眼，但2人意外接吻後竟靈魂交換，鬧出一連串趣事。

透過《Again My Life》、《千元律師》等劇打響知名度的金智恩，這次化身工作能力出眾的廣告業界女強人，只靠一通電話便輕鬆反擊想搶她客戶的同事，順利拿下美妝集團案子，但她為滿足客戶要求不惜一切代價的行事風格，也使她到處樹敵，甚至被傳是靠身體上位，還會找男人來紓壓，但她毫不在意外界謠言，一心只想繼續往上爬，卻也因此身陷危機。

朴所羅門飾演的熱血實習生連登場方式都很不一般，他反對公司替存在動物實驗爭議的美妝集團造勢，並為了設立快閃店，強行收購手工鞋廠，因此帶頭幫著鞋廠員工抗議，被砲轟沒有資格當正職時，他竟回：「我長這麼帥卻當不了正職員工嗎？」甚至還狂酸主管金智恩是魔女、心理變態、人品爛到炸。

不料全被她聽得一清二楚，但她卻反常地拿起他的手機留下自己的號碼，要他隨傳隨到，過沒多久他便收到約他在飯店碰面的簡訊，以為要被女魔頭主管撲倒吃掉的他，不禁露出弱小無助水汪汪小狗眼神，逗笑觀眾。

《聖水洞之吻》導演鄭憲秀透露，一開始他有點擔心金智恩能否駕馭性格刻薄冷血的角色，但是開拍後，發現她的眼神中流露狠勁，很好地展現了強勢的一面。提起朴所羅門他滿臉笑意地說：「他太帥了，但是又很可愛、很可愛，大家看到他飾演的銀虎會嚇一跳的，因為跟他之前在《殭屍校園》中的形象截然不同。」

聊起劇中跟朴所羅門靈魂互換橋段，金智恩笑說：「我覺得角色在靈魂互換之後更有魅力了，我們聊了很多，也刻意調整彼此的慣用手勢，套用在演技上，拍攝過程中，無法抓到感覺的時候，我就會問他『這句台詞如果是你的話會怎麼做？』透過一來一往的討論，描繪出角色輪廓。」

《聖水洞之吻》每週一至週四凌晨1點在愛奇藝國際站、iQ.com更新。