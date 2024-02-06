DJ圓圓（左）和正義日前在當地宣傳南投燈會，化身一日情侶。（南投縣政府提供）

DJ圓圓近期受邀主持各大拼盤演唱會、大型活動，將參與台灣燈會、南投燈會、竹北燈會等在地的燈節活動。她揪「張惠妹準小叔」正義、林俞汝等人組成一支「推廣小分隊」前進南投燈會，她還與正義化身成「偽情侶CP」，互動甜蜜又逗趣。

他們在南投燈會巧遇南投縣長許淑華，縣長在燈會現場發紅包，遇到圓圓第一句話竟問她：「圓圓你什麼時候嫁來南投？」個性開朗又熱情的圓圓則幽默跪求：「等縣長幫我介紹跟安排相親。」

圓圓還打趣提到，他們一夥人真的是走到哪都被南投的鄉親們熱情招待，還有當地店家特地送上紫南宮的錢母一枚，讓圓圓興奮表示2024年一定要再接再厲，希望演藝事業也能好運龍總來，不敵鄉親的熱情接待，圓圓則沿路發送個人的海報跟單曲CD，圓圓説今年在南投至少發了100張的個人海報，自豪且大笑地表示大家如果有去南投燈會，順道去知名打卡餐廳或遊客常踩點的熱門景點。