Update:

Dejana Radanovic addresses the difficulties she faced during her stay in India, claims of her being racist.



Tbh she just didn’t do her research I guess she stayed at cheap hotels. It’s fvcking Mumbai, Pune, Bengaluru. U literally hv world class food, hotels available 😭 https://t.co/4KkSrUkid9 pic.twitter.com/g8EjsTk7rT — High Blood Pressure (@thetwinkwolff) February 5, 2024

塞爾維亞女將拉達諾維奇（Dejana Radanovic）在WTA 125等級賽事孟買女網賽女單資格賽，面對地主喬達麗（Vaidehi Chaudhari）只打了第一局，就因為身體不適而退賽，賽後拉達諾維奇對於印度當地衛生環境感到不滿，表示這就是自己身體出狀況的原因，卻慘遭大批網友批評種族歧視。

拉達諾維奇成績並不突出，歷年來女單最高世界排名只有187名，大滿貫賽事也都在資格賽第一輪就止步，今年代表塞爾維亞參加聯合盃，和當家球星喬柯維奇（Novak Djokovic）成為隊友，不過拉達諾維奇只有在8強第3點混雙出賽，當時塞爾維亞在前2點都落空，已經確定遭到淘汰，拉達諾維奇當時被派上負責消化賽事。

孟買女網賽不敵世界排名第475名的喬達麗，拉達諾維奇忿忿不平，回國後在IG上發文，批評印度的生活條件，直指該國並不文明，「我超愛吃水果，3周沒吃就會要了我的命，但幾年前我第一次去印度時吃了，結果食物中毒，體溫甚至飆破39度。我不喜歡印度這個國家，不喜歡那裡的食物、交通和衛生條件。」

拉達諾維奇在印度的糟糕經歷，卻被大多數球迷解讀為種族歧視，對於自己受到的批評，拉達諾維奇不以為然，還說自己有各種國籍和膚色的朋友，自己並不是種族主義者，「如果你來到我的國家，也不喜歡這些東西，那你就會是種族主義者？」