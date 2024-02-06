網紅陳沂犀利敢說的言論，時常針對時事做出評論。陳沂昨（5日）下午在北市遭一名陌生男子動手毆打，她今（6日）下午在立法院召開記者會，由國民黨立委徐巧芯、陳菁徽陪同，這也讓外界注意到陳沂的超狂「政二代」背景。

據悉，陳沂的父母都當過台北市議員，父親陳俊源是前台北市議員，但在1988年捲入榮星花園弊案被判刑，而陳沂媽媽陳雪芬是律師出身，之後也擔任過台北市議員，後來父母離婚後和媽媽一起到澳洲生活，擁有澳洲永久居留權，陳沂父親之後和金馬影后陸小芬再婚，不過陸小芬在受訪時，都拒絕回答和陳沂有關的問題，陳沂也曾表示和父親不熟。

此外，陳沂大學則就讀台北大學法律系（財經法律組），有著法律背景加上母親也是律師出身，就算畢業後沒有從事法律相關工作，但她針對時事還是很敢說，不怕上法庭。曾嗆過羅志祥、吳宗憲、「鳳梨」吳泓逸、鄭家純、萬昱晴就連在演藝圈形象良好的陶晶瑩夫妻也被點名嗆聲。

陳沂開始當網紅後，成立相關公司，事業有成，每個月收入據傳約200萬元以上，此外，她也曾透露在東京置產，每月收租金大約台幣10萬元。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》提醒您：拒絕暴力請撥打110。反霸凌專線：1953。法律扶助：(02)412-8518。