今天（6日）受東北季風影響，中部以北低溫降到14度左右，其他地區也在20度以下，明天（7日）冷空氣南下，加上華南雲雨區接近，入夜後各地會明顯變得又濕又冷，這波冷空氣強度最高將達強烈大陸冷氣團等級，一直到大年初四（13日）才會減弱。

明日（7日）起連3天全台濕冷。（圖／中央氣象署）

中央氣象署資訊顯示，明天有冷空氣南下，清晨、白天的天氣與今日類似，但入夜後各地氣溫將明顯降低，中南部日夜溫差明顯；水氣部分，因華南雲雨區接近，北部、東半部降雨機率增加，入夜後中南部的降雨機率也會提高，晚間全台都有雨，尤其以北部及宜蘭的降雨較廣泛持續。

周四、周五（8、9日）冷空氣持續增強，最終可能達到強烈大陸冷氣團等級，全台氣溫都會下降；降雨部分，在華南雲雨區東移影響下，全台都有陣雨，且中部以北、宜蘭有較大雨勢的機率，在長時間的降雨下，3000至3500公尺以上高山有零星降雪發生的機率。

台灣本島下波冷氣團最冷時刻，會落在大年初一（10日）。（圖／ 中央氣象署）

離島下波冷氣團最冷時刻在小年夜至初一。（圖／ 中央氣象署）

周六至下周一（10日至12日）持續受冷氣團影響，北台灣天氣偏冷，其他地區清晨、入夜後感受同樣偏涼，唯水氣明顯減少，10日剩基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及北部山區有局部短暫雨，接下來各地降雨會逐漸趨緩，僅東半部地區有零星降雨。

下周二（13日）冷氣團減弱，白天氣溫回升，除東半部地區仍有零星短暫雨，其餘各地呈現多雲到晴的好天氣；下周三至下周五（14日至16日）清晨受輻射冷卻影響，各地感受偏涼，日夜溫差較大。