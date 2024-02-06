柳海真（右）雖在片中飾演一位討厭狗的上班族，但私下卻是個愛狗人士。（車庫娛樂提供）

韓國喜劇片《日日好狗日》由曾獲奧斯卡女配角的尹汝貞攜手柳海真、金倫珍等多位實力派演員共演，以及金高銀驚喜演出。尹汝貞表示這是第一次和狗狗拍攝電影，「一開始我很擔心『萬達』不聽話，但工作人員們說狗狗們很會演戲。可是其他的狗狗都很乖巧聽話，唯獨『萬達』不乖」，全場笑翻。

《日日好狗日》故事敘述民相（柳海真飾）與養狗的珍英（金瑞亨飾）個性不合，珍英的好友敏瑞（尹汝貞飾）是知名的建築師。某天，敏瑞昏倒在路上，狗狗萬達也走失。善勇（鄭成華飾）和正雅（金倫珍飾）照顧著萬達，敏瑞與振宇（陳俊翔飾）一起尋找萬達。另一邊，賢（李玹雨飾）正照顧著女友的狗，但女友的前男友丹尼爾（丹尼爾海尼飾）卻突然出現。因毛茸茸的朋友們交織在一起的他們，將展開令人愉悅的故事。

尹汝貞在片中飾演知名建築師「敏瑞」，雖然個性冷漠刻薄，但對寵物狗「萬達」來說，她比任何人都親切。與她有多場對手戲的陳俊翔表示：「尹汝貞前輩年紀比我奶奶大，托前輩的福，拍攝現場很溫暖，前輩給了我暖暖包，還準備了35台迷你暖爐，讓我們得以在寒冬溫暖地進行拍攝。」對此，尹汝貞則幽默地說：「多虧了我這個老人。」引發現場爆笑。

值得一提的是，拍攝現場最注重的就是小狗的安全，有一場尹汝貞散步到一半昏倒被送上救護車，狗狗在後方追救護車的場面，為了狗狗的安全，訓練師在寒冷的冬天裡穿著綠色緊身衣，並用綠色牽繩全程牽著狗狗奔跑，十分照顧狗狗。

柳海真則飾演一位討厭狗的上班族「民相」，十分珍惜自己精心建造的大樓，所以很不喜歡在大樓開動物醫院，以及把附近環境弄得髒亂的「珍英」與她的狗狗們。對於和狗狗對戲的感想，他打趣說：「我在電影《田禹治：超時空爭霸》中扮演過小狗，我演狗演得還比較好，牠們太不聽話了。」

不過戲外的他其實是一名愛狗人士，還曾養過寵物狗，他表示因為自己很喜歡冬天所以替狗狗取名為「冬天」，電影中替狗狗安樂死的場面，讓他看不下去，不禁想起自己送「冬天」離開的事，並稱「『冬天』離開我傷心了3年，花了很長時間療傷，也哭了很多。我們之間有很多故事，不只一起去濟州島旅行，還一起露營，和牠在一起感覺很踏實。」

《日日好狗日》本月23日（五）在台上映。