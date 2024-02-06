香港90年代女神之一張敏，憑著與周星馳、李連杰等男星合作多部經典電影，完美詮釋《賭聖》的綺夢、《倚天屠龍記之魔教教主》的趙敏，至今無法被取代。但張敏嫁為人妻後淡出演藝圈，偶爾出席活動也都是戴著墨鏡，還多次被質疑「老了」；7日將滿56歲的張敏，最近曬出一段賣萌影片，狀態回春像是美少女。

今年滿56歲的張敏近年多次遭質疑變老了，已經不是當年那個婀娜多姿的女神，昨（5日）她在微博上傳一段15秒耍萌自拍影片，畫面中的張敏難得露出正臉，搭配龍年相關的可愛濾鏡，整個人可愛又甜美，讓人恨不得影片時間長一點。

而廣大粉絲見到張敏大回春的狀態，大讚根本是狠狠打臉那些批評她老了的酸民，「天啊姊姊好可愛啊」、「妳一句我在大都等你，我也等了30年」、「天天開心，狀態就會一直是美少女啊」、「太瘦了，女神多吃一點吧，但還是很美」。

張敏自1995年淡出演藝圈後，已經鮮少有新作品，成為人妻後她也過著到四處遊歷的悠閒人生；不少網友都敲碗張敏能回歸影壇，再現當年輝煌的樣子。