本週二（6日）傍晚，日本JR山手線一輛列車停靠在池袋站時，因為一名乘客攜帶的行動電源起火，對乘客進行疏散，所幸火勢很快就被撲滅，沒有人受傷。

據日本《NHK》6日報導，JR東日本和東京消防廳表示，有乘客通報車列車長稱車廂有東西起火冒煙，但很快火勢就被撲滅，無人受傷。根據警方調查，一名男性乘客手提包中的行動電源起火，男性隨即將其扔在地上，並說「熱」等字眼，然後離開現場了。警方推測是行動電源搭載的鋰電池發生起火，警方和消防正在調查詳細情況。

當地時間下午6點10分左右拍攝下來的影片中，可以看到在JR池袋站月台上，山手線列車停駛在那，車廂的門是打開的，警察在車內確認情況。

一些車廂的地板上灑有粉紅色的粉末，站務人員手持隔板，遮擋了車內情況。一名拍攝影像的男性表示:「當我到達月台時，看到列車停在那裡，有人聚集在那裡。問了目擊者，他們說『好像是行動電源著火了』。不過沒有特別的怪味的道，一開始有些人因為無法搭乘列車而混亂，但現在已經平靜下來。」

影片畫面中可見車廂地板上直徑幾公分的黑色物體冒出白煙，並在車內彌漫著煙霧。