立法院長韓國瑜5日主持朝野協商，日前在院長選舉中「蓋錯票」的民眾黨不分區立委陳昭姿，突對著民進黨總召柯建銘傳怒嗆「你怎麼可以這樣對我？」、「我明明就是不小心的，還說我是故意的」，讓全場尷尬傻眼。對此，民眾黨前立委蔡壁如6日就表示，「我想陳昭姿委員是想跟他撒嬌，因為他們過去很熟，就是很熟的」，甚至更提到未來國會的樣子，「可能以後韓國瑜坐在那邊，加上賴清德是小黨群、少數民意選出來的總統，以後政務官沒這些膽了，都要看韓國瑜的眼神」，引發討論。

蔡壁如6日在政論節目《新聞大白話》中表示，「這種朝野協商沒有限定說，一定要三黨參加，你整個黨都不去都可以，所以昨天柯建銘，我想陳昭姿委員是想跟他撒嬌，因為他們過去很熟，就是很熟的，『你為什麼要這樣講我？』想要跟他撒嬌，看起來柯建銘的怒氣也還沒有消」。

蔡壁如也提到，「因為以前民進黨一黨獨大，大家以後會看到，在星期五跟星期二各一次會在立院裡頭，因為院長是星期五坐在那邊，星期二是副院長主持院會」，蔡壁如也提到，「之前游錫堃院長在的時候，可以讓行政院長蘇貞昌在那邊大小聲，然後大家政務官就有樣學樣，因為坐在上面主持的人不喊聲」。

蔡壁如最後也說，「可能以後韓國瑜坐在那邊，加上賴清德是小黨群、少數民意選出來的總統，以後政務官沒這些膽了，都要看韓國瑜的眼神」。