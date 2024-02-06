立法院長韓國瑜找來立法院前副祕書長周萬來擔任本屆立院祕書長，國民黨立委皆一致盛讚。對此，前立委郭正亮6日就表示，「韓國瑜2月2日是跟我聊天，我就說他身邊大概需要有人幫他做三種事情，所以韓國瑜找周萬來來補足他最弱的一塊，而他當然還關切一些不是立法院的問題，我就說那些部分我們以後可以提供一些建議給你」，引發討論。

郭正亮6日在中天節目《張雅婷辣晚報》中表示，「韓國瑜2月2日是跟我聊天，我就說他身邊大概需要有人幫他做三種事情」，郭正亮接著說，「第一個就是主持議事，發生爭議的時候，需要有一個非常在行的人，當然也包括要寫出提案，周萬來是公認的專家；第二個就是協調能力，他本人就是很厲害；第三個是針對朝野攻防的情勢和議題的判斷，這個我覺得他應該也會很快進入狀況」。

郭正亮最後也說，「所以韓國瑜找周萬來來補足他最弱的一塊，而他當然還關切一些不是立法院的問題，我就說那些部分我們以後可以提供一些建議給你」。