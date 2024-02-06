王威元連續好幾年寒冬送暖，今年結合食品公司共同照顧獨居長輩及社區長者，為長輩加菜。（王威元提供）

年節將至，為關懷弱勢族群，新北市議員王威元媒合企業，捐贈將近千份「麻油雞湯和牛肉麵」給新北市三重區獨居老人以及三重蘆洲地區老人共餐據點，共同照顧新北市弱勢民眾以及配合市府推動老人供餐，盼結合民間力量發動善心義舉，可以帶動更多企業一起投入行善行列，善盡社會責任，成為政府最大的後盾。

每逢過年前後，總有許多長輩無子女陪伴過節，王威元連續好幾年寒冬送暖，今年結合食品公司共同照顧獨居長輩及社區長者，為長輩加菜，溫暖長輩的胃也溫暖長輩的心。同時也分享給民間社福團體，如人安新北平安站、各社區發展協會、老人共餐據點等，將資源徹底落實發放。

王威元說，好的服務可以協助到許多有需要的弱勢長者，並提升民間團體與公部門資源的整合，這是我們樂見的。

王威元表示，以具體行動來關懷長輩，結合社會上的良善企業，盼往後每年過年前夕都有民間企業一同加入寒冬送暖的行列，希望藉此拋磚引玉和社會大眾一同關懷新北弱勢長者，讓弱勢民眾感受社會大愛。