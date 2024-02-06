每到過年，不少人都會買刮刮樂試試手氣，不過今年農曆春節還沒到來，就已陸續傳出中大獎的消息。台彩今（6）日特別分享刮中「2000萬超級紅包」100萬元大獎的幸運兒故事。幸運得主是台中一名40歲男老闆，買彩券的當天早上剛去財神廟拜拜，他用自己的幸運號碼買刮刮樂，沒想到真的刮中100萬！

台彩表示，中獎的大老闆是在台中市烏日區的「錢隆發彩券行」刮出「2000萬超級紅包」的100萬元獎項。彩券行員工透露，中獎者是一位有好幾家公司的大老闆，平常就有買彩券的習慣。中獎當天早上才去財神廟拜拜，晚上和家人到彩券行試試手氣，用自己的幸運號碼「06、08、16」挑了幾張2000元的刮刮樂，結果8號就刮中100萬元。他開心表示要把獎金拿回公司當分紅，讓員工開心過好年，沾沾喜氣。

這位大老闆透露，1月底才辦完布袋戲酬謝神明，認為一定是神明保佑大顯神威，會再回去辦舞龍舞獅酬神。

另外，「百萬年終獎金」刮刮樂也傳出刮中100萬元的好消息。一對母女檔在嘉義縣大林鎮東林里的「上禾彩券行」購買刮刮樂。他們只買了1張，就刮中100萬元。這對母女開心表示，要立刻回去與家人分享這個喜悅，還樂喊今年提前領到了超乎想像的年終獎金。