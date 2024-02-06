朴智賢性格嚴謹，常受不了個性輕浮的安普賢。（Disney＋提供）

Disney＋韓劇《財閥X刑警》找來安普賢、朴智賢共同主演，最新集數讓主角群再度出任務，調查一名模特兒的命案，背後竟然牽扯巨大的財團陰謀，安普賢所飾演的財閥富三代陳利手才剛當上刑警，雖然辦案經驗不足，但竟用超級浮誇的方式順利在時限內抓到真兇，甚至出動直升機、遊艇，超狂行徑讓觀眾也直呼「鈔能力太誇張」、「有錢到沒處花」。

安普賢、朴智賢打造前所未見的最狂動作喜劇，合作爆笑火花不間斷，財閥公子哥陳利手（安普賢飾）在劇中個性輕浮，重案組組長李薔賢（朴智賢飾）則性格嚴謹，2人常常鬥氣打賭，陳利手更在美術館直擊兇殺案時直呼「這是一樁密室殺人案」，被李薔賢嘲諷「推理小說、漫畫看太多」，相當逗趣。

最新一集中，陳利手好不容易當上刑警，運用自己與生俱來的直覺以及超乎常人的體力獲得關注，無奈李薔賢一點也不看好他，2人運用各自的才能破解各大犯罪案件，陳利手更因為是財閥家富三代，對於各集團的豪門恩怨瞭若指掌，更能順利分析出真凶是誰，再加上李薔賢豐富的經驗以及無人可敵的打架技巧，果然順利破案。

安普賢近期登上韓國綜藝節目《我家的熊孩子》宣傳時，提到自己在《財閥X刑警》有大量動作戲，然則讓他稍微疑惑的是這次與先前一樣，照樣要脫去上衣露出肌肉，「雖然只有10秒的戲，但我健身了足足3周」，而他從前曾當過業餘拳擊手，也曾拿過金牌，「只要有動作戲，我都會要求親自上陣，只要覺得自己做得到的，就不會假手他人」。

另外，安普賢在劇中與哥哥、生母親情戲都無比動人，戲外他與自己的奶奶感情也非常好，「我會當演員就是因為我的奶奶，她很喜歡看電視，所以我就想要演戲，讓她每天都看得到我」，並透露先前演《梨泰院class》、《以吾之名》以及《軍檢察官多伯曼》都有大量的動作戲，每次奶奶看到他被打就很心疼，「她會立刻打電話問我有沒有受傷」。

《財閥X刑警》每週五、六晚間10點半在Disney＋獨家上線。