六都直轄市長近來上任期滿一年，媒體公布最新滿意度調查，台中市長盧秀燕保住67%的高滿意度，居六都第一名，且74%台中市民以住在台中市為榮，也是位列六都之首。在政黨傾向上，盧獲國民黨支持者96%滿意，民眾黨認同者滿意度也有 74%，民進黨支持者也給出43%，三黨的滿意度皆高於不滿意。

台中市長盧秀燕連任滿1周年，除持續推動各項市政外，在政治上積極輔選，在2024立委選舉為藍營搶下八席中的六席，翻轉台中藍綠版圖，也被認為「藍營新共主」。為了解台中市民對自家市長施政表現的評價，《TVBS民調中心》在1月19日至25日實施民調，台中民眾對於市長盧秀燕的施政表現，有 67%表示滿意（33%非常滿意，34%還算滿意），不滿意的比例僅 11%，雖然盧秀燕的滿意度與連任三個月時相同，但表示非常滿意的比例 33%，較當時增加一成。另有 21%民眾沒有表示意見。

依地區分析，盧秀燕在曾任立委的本命區北屯北區，滿意度增至76%，明顯高於其他地區，僅 6%不滿意； 其他地區滿意度皆在六成以上，其中豐原潭子地區滿意度由 61%增加至 69%，增加較多；而西屯南屯地區滿意度 67%，則下滑一成以上，減少較多。

政黨傾向方面，民進黨認同者滿意盧秀燕比例提高至 43%，高於不滿意的 26%；中立選民滿意度降至 62%，但只有 8%不滿意。國民黨認同者對市長盧秀燕滿意度維持在九成以上（96%）；民眾黨認同者滿意度為 74%，也高於 13%不滿意。

台中市民的地方認同感部分，有 74%台中市民表示會以住在台中市 為榮（31%非常光榮，43%還算光榮），比上任三個月時略減 2 個百分點，但僅7%民眾不會以住在台中市感到光榮，是 101 年以來歷次調查最低，另外 19%沒有表示意見。

另外，有65%台中市民表示最近一年過得快樂，是歷次調查最高，不快樂比例則為 18%，為歷次調查最低。且與胡志強、林佳龍任內相比，台中市民感到快樂的比例持續增加，同時不快樂的比例也降到低點。

上述調查由 《TVBS民意調查中心》於113年1月19日至25日晚間18：30至22：00進行，母體為909 位 20 歲以上台中市民，95%信心水準下，抽樣誤差為±3.3個百分點內。抽樣方法則採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料皆依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源是《TVBS》。六都原始問卷及詳細交叉表請上網：www.tvbs.com.tw /poll-center