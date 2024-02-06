立法院朝野黨團5日協商開議日期，民眾黨立委陳昭姿卻因國會龍頭投票被判定為廢票，突然對民進黨立法院黨團總召柯建銘喊「柯總召，你怎麼可以這樣對我？」柯建銘今(6日)直言批評，陳昭姿行徑如潑婦罵街，他30年來在立法院沒看過這種場景，這種不禮貌的行為、把民進黨踩在腳下，不可不怒。媒體人張禹宣借過年塞車，總有一兩台車是天兵駕駛，讓人懷疑人生。他直酸有人投票連印泥都不會用，浪費大家時間。

張禹宣今(6日)在臉書發文，意有所指提到，春節前夕最痛苦的莫過於浪費時間，平常30分鐘的車程變成90分鐘，路上車流量倍增，這也是無可奈何。但真正塞車的原因，莫過於一百台車子當中，總會有那一兩台天兵。理由太多、車況無窮，不變的是，切過去後，都會發現前方一路暢通、沒半台車，開始懷疑人生。

「但過年影響的可不只車況！」張禹宣質疑，原本一場簡單的例行會議，30分鐘能結束偏偏被8個人拖到變成90分鐘。一進場就老公主病發。鬧脾氣潑婦罵街，浪費過半時間在討論私人的口舌恩怨與感情糾葛。爭執不會改變的事實？

張禹宣直言，「開車不好好開車，開會不好好開會，用個印泥都不會，我想這就是過年！」