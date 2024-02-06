「資生堂千金」李宓擁有漂亮臉蛋和火辣身材，同時她還是名校北一女、台大的畢業生，曾當選美胸皇后冠軍，進入演藝圈後曾發行專輯，2021年李宓在桌遊店認識小5歲的圈外男友，和老公阿Q結婚後育有3個孩子，近日她再宣布已懷上雙胞胎，即將升級當5寶媽。

李宓6日在社群分享懷孕心得，她透露去年9月開始找生殖診所，去了台北三家大的生殖中心，感覺卻大同小異，加上第一胎有流產經驗，所以想要小心謹慎一點，有朋友推薦她位於桃園的生殖中心，她經歷一段時間的取卵、養卵後，有兩顆卵子受精成功，植入體內的過程不到10分鐘，而且不需要麻醉，只有冰冰涼涼的感覺。

護士還印了超音波照片給她紀念，並拍下整個植入過程，植入後正常生活都不會掉出，只要不提重物或做高強度運動就沒問題，李宓也提到老公：「植入後老公就可以進來手術室陪我了，突然覺得很感動自己又變成一位（準）孕婦了，雖然是有點擔心，不知道年紀越來越大會不會中獎的機率越來越低？但是想再多也沒有用，只能抱著輕鬆快樂的心情，繼續工作等候開獎結果」。

李宓的家世大有來頭，父親李國成是台灣資生堂集團前董事長，因此被外界稱為資生堂千金，目前台灣資生堂集團的董事長是李宓的叔叔李國祥，李國祥1999年出任董事長，在位已有25年，和妻子育有兩子一女。