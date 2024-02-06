新華社6日報導，中國大陸國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰6日在北京會見赴中國出席中美經濟工作組第三次會議的美國副財長尚博（Jay Shambaugh）一行。他指出，雙方應共同落實好兩國元首舊金山會晤重要共識，繼續用好中美經濟工作組管道，深化交流合作，積累共識成果，穩定和發展中美經濟關係，更好地造福兩國企業和人民。

中美經濟工作組是在兩國元首重要共識引領下，由中美經貿雙方牽頭人共同推動建立、兩國財政部副部長級官員牽頭的經濟領域溝通機制。

大陸央視等媒體引述美國有線電視新聞網（CNN）等美媒報導，美國財政部官員美東時間5日透露，由5名財政部高級官員組成的代表團稍晚將到北京，與中方代表舉行一系列會議，就兩國電動汽車、稅收等經濟問題進行「坦誠對話」。

這名官員表示，代表團由美國財政部負責國際事務的副部長尚博率領。

該官員稱，作為中美經濟工作組工作的一部分，中美雙方代表將討論全球經濟面臨風險，以及兩國經濟前景、國家安全領域的投資審查制度、在氣候變化和向貧窮國家減免債務方面進行合作的機會。

《紐約時報》稱，兩國代表會重點討論各自國家的宏觀經濟前景，中美經濟對整個全球經濟的健康至關重要。

這將是中美經濟工作組第三次會議，也是在北京舉行的首次會議。

為落實中美兩國元首峇里島會晤重要共識，根據國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰與美國財政部部長葉倫達成的共識，去年7月，中美雙方商定，成立經濟領域工作組，包括經濟工作組和金融工作組。去年10月，中美經濟工作組以視訊方式舉行第一次會議。

《紐約時報》稱，在2023年開局不利後，中美關係至今改善。恢復正式經濟對話結構旨在防止兩國間誤解升級為「經濟戰」，目前尚不清楚中美經濟工作組會議取得了多大進展。