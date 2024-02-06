台積電董事會今天（6日）宣布核准2023年度員工業績獎金與酬勞，總金額新台幣1001億8106萬元，以去年底台灣員工人數約6.7萬人計，平均每人可得約149.52萬元。

隨著獲利滑落，台積電去年度員工業績獎金與酬勞總金額降至1001億8106萬元；其中，員工業績獎金約500億9053萬元，已於每季季後發放，酬勞約500億9053萬元，預計今年7月發放給員工。

為吸引及留任公司高階主管及關鍵人才，並將其獎酬連結股東利益與ESG（環境、社會、公司治理）成果，台積電董事會核准發行2023年限制員工權利新股共296萬股。此外，亦核准發行不超過418.5萬股的2024年限制員工權利新股案，並將呈送2024年股東常會核准。

台積電董事會核准召集2024年股東常會，訂於6月4日假新竹國賓大飯店舉行，會中將改選10名董事，其中7名獨立董事。

台積電董事會還核准人事擢升案，擢升財務副總經理暨財務長黃仁昭為資深副總經理；法務副總經理暨法務長方淑華為資深副總經理，董事會核准資本預算約94億2148萬美元，內容包括建置先進製程產能、建置先進封裝、成熟或特殊製程產能、資本化租賃資產，及廠房興建及廠務工程，含建置南部科學園區零廢製造中心。