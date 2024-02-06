第66屆葛萊美獎頒獎典禮5日圓滿結束，麥莉希拉(miley cyrus)憑藉《Flowers》獲得最佳流行歌手、最佳年度製作等兩項大獎，這也是她獲得的首座葛萊美獎。好玩的是今（6日）網紅Nick分享一組對比圖，表示麥莉希拉撞臉明華園當家孫翠鳳，發文一出，還釣出本尊親自回應。

不少網友看到麥莉希拉在葛萊美領獎的畫面，紛紛貼出麥莉希拉照片，開玩笑說「孫翠鳳很賣力！真的麥莉」、「翠鳳孫妳為什麼可以上葛萊美！」、「西洋界的孫翠鳳非Miley莫屬」、「恭喜孫翠鳳得到葛萊美獎。」

歌手麥莉希拉被指撞臉明華園當家孫翠鳳。(圖／路透、明華園戲劇總團提供)

而常分享各式各樣迷因圖的網紅Nick，也PO出麥莉希拉和孫翠鳳的對比圖，表示「看到脆（Threads）上面有人說麥莉像孫翠鳳，還真有點神似」，讓不少網友留言表示「考慮合作了」、「什麼很像？！就同一個人啊」、「難怪越看越眼熟...」、「崩潰超像」、「真的耶！回不去了」，就連本尊孫翠鳳也大方留言「原來！我有姐妹在國外！」、「新年快樂！歡迎大家追蹤台版『賣力』哈哈哈哈」，讓不少網友十分驚喜。