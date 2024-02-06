大陸外交部喊話瓜地馬拉在「一中原則」下做出正確決斷，外交部今晚予以駁斥，並再次鄭重說明，瓜地馬拉總統阿雷瓦洛已多次公開表達支持台瓜邦交，其立場始終一致。我國與友邦間的外交關係基於相互尊重與平等互惠原則的主權作為，「其他國家完全無權置喙」。

外交部副發言人蕭光偉指出，大陸外交部利用瓜地馬拉外長馬丁涅茲（Carlos Martinez）接受媒體訪問時評論瓜中經貿關係，藉機喊話瓜國在一中原則下做出正確決斷，外交部予以駁斥。

他說，阿雷瓦洛無論在選前或勝選後都已多次公開表達支持台瓜邦交，其立場始終一致；外交部長吳釗燮於上月14日出席瓜國新任總統及副總統就職典禮活動期間，阿雷瓦洛更親自向吳部長表示將信守維護台瓜邦誼，樂願與我國持續加強合作，促使台瓜雙邊友好關係更臻茁壯。

外交部重申，中華民國（台灣）是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治過台灣，這是舉世皆知的客觀事實與現狀。我國與友邦間的外交關係基於相互尊重與平等互惠原則的主權作為，其他國家完全無權置喙。

蕭光偉表示，中國從未放棄打壓我國的國際生存空間，極力貶損我國的主權地位，更居心叵測企圖破壞友邦與我國關係，不斷以各種手段試圖分化民主國家的團結，外交部予以最嚴厲譴責。

外交部也鄭重呼籲中國政府，應多關注自身經濟民生是否正常，對他國的滿口承諾是否忠實履行，而少在國際社會惹事生非，製造麻煩。