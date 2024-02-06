台中市政府在台糖安心豚冷凍肉被驗出西布特羅0.002ppm，中央卻表示採檢同批肉品未檢出，衛福部次長王必勝則在臉書發出5點質疑，認為中市府不夠審慎。立委廖偉翔怒批，王必勝淪為「用舌頭守護烏紗帽的男人」，賴清德還沒上任就急著表示忠誠。粉專「政客爽」質疑，驗出21次都有瘦肉精0.002ppm，看到王必勝還在抝，真的是陳時中最忠實的接班人。還做對照圖酸「什麼是王必勝不想檢驗的事？」獲得網友共鳴。

國民黨立委徐巧芯今(6日)在廣播節目中指出，從食安的角度、公務人員不違法的角度，按照檢驗方法驗，用最好的機器驗，至於找不找得到來源，是中央要去查出來，中央查不到就叫別人不要公布，以後地方政府沒人要幫查食安，查到有問題就要被告，解決發現問題的人？

台中市政府是依法行政！徐巧芯強調，《食安法》第39條寫得很清楚，業者對於檢驗結果有疑義，是向主管機關即台中市政府申請複驗。台中市府早就留好複驗檢體，不按程序來的是王必勝。她諷刺「小孩DNA驗出來是你的孩子，難不成還要跟元配討論嗎？王必勝應該很有經驗啊！」

政客爽也發文質疑「驗出21次都有瘦肉精0.002ppm，喜迎瘦肉精豬肉大時代？看到王必勝還在抝，真的是陳時中最忠實的接班人！」他並做對照圖開酸「什麼是王必勝不想檢驗的事？」直呼「笑死，質疑人家不該公布？就跟他牽手小三的小孩一樣，DNA跟瘦肉精都是不能檢驗的秘密。」