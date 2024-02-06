影音串流平台Netflix公佈2024年一系列的韓國片單，作品陣容包括風靡全球鉅作、人氣回歸影集、多元類型電影，還有五花八門的實境節目，除了深受觀眾喜愛的《魷魚遊戲》、《地獄公使》、《Sweet Home》、《京城怪物》、《體能之巔：百人大挑戰》、《單身即地獄》、《喪屍宇宙》、《人＋性大不同》都將回歸外，還有多部新作品將陸續上線。

韓劇部分，除了由朴信惠、朴炯植主演的醫療浪漫喜劇《低谷醫生》正在熱播中，已即將於本周五上線、由崔宇植和孫錫求2大男神主演的《殺人者的難堪》外，還有由曹政奭和申世景主演的古裝劇《魅惑之人》以圍棋出發，探討愛情；由金秀賢和金智媛主演的現代劇《淚之女王》描寫夫妻破鏡重圓；《一箱情緣》由男星孔劉和徐玄振主演，揭露一門神秘婚姻仲介生意的黑暗秘密《機智醫生生活》則將推出衍生劇《Resident Playbook》（劇名未定），找來新生代女神高允真主演。生存遊戲類型韓劇《The 8 Show》由柳俊烈、千玗嬉、朴正民、朴海俊、裴晟佑、文晶熙、李烈音、李周音主演。

禹棹煥和李瑜美主演《浮游先生》講述一個不幸福的女人陪著前男友踏上人生的最後一趟旅程，四處尋找他的生父生母；盧正義主演《名校的階梯》描寫青春學子的愛恨情仇；《屍速列車》導演延尚昊企劃《遺贈的秘密》以招來禍端的祖墳揭開謀殺疑雲和陰暗秘密；另一部延尚昊執導的《寄生獸：灰色部隊》改編自熱銷漫畫，以韓國為背景，打造令人耳目一新的劇情金倫奭、尹啓相、高旻示主演《無聲蛙鳴》帶領觀眾深入森林中的汽車旅館，抽絲剝繭追查真相；薛景求和金喜愛《政壇旋風》更將政壇的腥風血雨搬上銀幕；柳承龍、安宰弘、金裕貞主演漫改奇幻喜劇《炸雞奇遇記》將笑破觀眾肚皮。

電影方面，Netflix今年將拿出所有壓箱寶，推出的類型更為多元，，且每部作品都有男神來加持，除了上月底推出馬東石主演的反烏托邦科幻片《烏有之地》外，還有宋仲基主演的浪漫劇情片《路基完》、金宇彬主演的動作片《黑帶出勤中》、朴海秀主演的災難片《巨洪》、《馬東石主演的反烏托邦科幻片《烏有之地》，以及姜棟元主演的時代片《Uprising》，其中《Uprising》更是知名大導朴贊郁首次與Netflix合作。

Netflix也將實境節目帶到更高層次，主題獨樹一格，規模前所未有。由《大逃出》鄭鐘然PD和幕後團隊製作的《怪奇謎案限時破》，找來李龍眞、John Park、李恩智、李惠利、金度勳和女團「aespa」成員Karina擔任特務調查各種奇特事件；《駐韓超富族》中一睹億萬富豪過著極盡奢華的生活；《激讚網紅》中邀請韓國各大網紅比拚高下；韓國廚神白種元主持的《Unknown Chefs》（節目名未定）找來100位韓國廚師展開廚藝大PK。