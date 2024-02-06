義大利西西里島上週日（4日）發生一起令人髮指的強暴事件，7名埃及移民集體強暴一名13歲女孩，她的男朋友被暴揍之後被按在旁邊看著他們的獸行，後全部遭到警方逮補，這件暴行引發義大利社會引起軒然大波，特別是有關於非法移民的措施，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）宣布國家將會出面，實現正義。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）6日報導，這起可怕的事件發生在星期一晚上，地點是西西里島上的港口城市卡塔尼亞（Catania）的Villa Bellini市政公園。

根據當地警方報告，這名女孩和她的男朋友，被7名外國人包圍、威脅和襲擊。男孩被痛毆後制服，而其中2人則輪流強暴女孩，所有這些都在其他人的眼皮底下進行。儘管女孩和男孩都大聲呼救，但沒有人前來幫助他們。

警方得益於附近監視攝像頭的影像和受害者提供的描述，迅速確認並逮捕了肇事者。

據義大利報紙《Il Giornale》報導，這7名嫌犯分別都是15至18歲的埃及國民。報紙還補充說，其中4人已年滿18歲，但也被安置在未成年移民接待中心。

警方將3名嫌犯被送往卡塔尼亞的Piazza Lanza監獄，其中一人被軟禁在家中，另外3人則被送回移民接待中心。

這起震驚義大利社會的襲擊引發了政治上的譴責和對正義與安全的呼籲，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示對這名年輕女孩及其家人表示慰問，並宣布：「國家將會出面，正義將會實現。」

副總理義大利副總理薩爾維尼（Matteo Salvini），呼籲對強姦犯和恋童癖者進行化學閹割，並立即驅逐非法移民。

他宣稱：「別跟我講『寬容』或『失誤』。面對這樣的恐怖，只有一種解藥：化學阉割。我期待聯盟提出的提案能夠盡速展開。」