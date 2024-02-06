攔檢不停加速逃逸，龜山警追車查出案外毒品案逮3毒蟲。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

張姓女子稱家中汽車遭不明男子開走，龜山警方循線追到失竊車，豈料駕駛竟拒檢加速逃逸，在桃警協助圍捕下逼到死巷逮到車上3嫌，不但在車內查獲笑氣、K他命、咖啡包等毒品，還發現其中1人是張女的弟弟，沒有搶車情況，訊後依毒品危害防制條例、妨害公務罪、公共危險罪等移送桃園地檢署偵辦。

龜山分局大埔派出所接獲110派案，報案人張姓女子稱家中汽車遭不明男子開走，員警經追查至桃園區攔停該失竊車，但該車拒檢且加速逃逸，立即通報桃園分局中路派出所協助攔截圍捕。

攔檢不停加速逃逸，龜山警追車查出案外毒品案逮3毒蟲。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

攔檢不停加速逃逸，龜山警追車查出案外毒品案逮3毒蟲。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

攔檢不停加速逃逸，龜山警追車查出案外毒品案逮3毒蟲。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

在警力支援下，最後在延壽街的死巷內順利逮捕張姓(31歲)、宋姓(24歲)、江姓(24歲)共三名嫌犯，警方又在車中驚見笑氣鋼瓶1瓶、愷他命殘渣袋1袋及毒品咖啡包2包，立即將三名嫌犯帶返派出所偵辦，經驗尿後三人均呈陽性。

警方深入追查，發現張姓嫌犯就是報案人張女的弟弟，並無搶車的情事。全案將依違反毒品危害防制條例、妨害公務罪、公共危險罪等移送桃園地檢署偵辦。