六都直轄市長近來上任期滿一年，有媒體就公布最新滿意度調查，其中桃園市長張善政施政滿意度45%，與就任三個月相同，而該份民調更指出，「有69%桃園市民以住在桃園市為榮，還有六成桃園市民表示最近一年過得快樂，為近年最高，不快樂比例則為21%」。

根據《TVBS民調中心》在1月18日至19日所實施的民調結果中可以看到，桃園市長就任周年，推動諸如反詐騙、婦幼友善、噪音防治、肺癌篩檢等政策，因此張善政的施政滿意度高達45%，不過張善政也有遭議員質疑，在天災時沒有第一時間指揮，且台積電表示不進駐龍潭設廠等事件，導致不滿意的比例增加9個百分點至19%，但仍有36%沒有表示意見。

而在政黨傾向方面，民進黨認同者對張善政的滿意度為19%，低於不滿意為43%，有38%沒有表示意見；國民黨認同者有 84%滿意，僅1%不滿意，15%未表示意見；民眾黨認同者有46%滿意，不滿意提高約1成至18%，36%無法評價。

該民調也曝光了，有69%桃園市民以住在桃園市為榮，11%表示不會。與就任三個月時相較，桃園市民的光榮感雖略微降低，但變化不大，仍維持在七成左右。

六成桃園市民表示最近一年過得快樂，為近年最高，不快樂比例則為 21%桃園市民最近一年生活過得快不快樂呢？調查發現，有六成民眾表示過得快樂（18%非常快樂，42%還算快樂），21%民眾表示過得不快樂（15%不太快樂，6%很不快樂），另外 19%沒有表示快不快樂。與歷次調查結果相較，桃園市民快樂的比例首次達到六成，是 101 年調查以來最高，不快樂的比例也是歷次調查低點。

本次調查是 TVBS 民意調查中心於 113 年 1 月 18 日至 19 日晚間 18：30 至 22：00 進行的調查，共接觸 981 位 20 歲以上桃園市民，其中拒訪為 77 位，拒訪率為 7.8%，最後成功訪問有效樣本 904 位，在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.3 個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為 TVBS。原始問卷及詳細交叉表請上網：www.tvbs.com.tw /poll-center