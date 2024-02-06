西岸豪門道奇除了財力驚人，也擅長從砂礫堆中尋找珍珠，協助低潮中的球員找回過往自信，包括穆西（Max Muncy）、騰納（Justin Turner）等日後成為奪冠拼圖的主力成員。《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman），道奇決定和牛棚右投貝瑞瑟（Ryan Brasier）重新簽約。《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）表示這是2年900萬美元合約，若觸發激勵獎金，貝瑞瑟最高可以賺進1300萬美元。

36歲的貝瑞瑟2013年以天使球員身分登上大聯盟，不過後來卻銷聲匿跡，甚至一度前往海外，加盟日職球隊廣島鯉魚，2018年回鍋大聯盟加入紅襪，成為主力牛棚之一，不過去年賽季前20場出賽，貝瑞瑟被打得滿地找牙，飆出自責分率7.29的離譜數字，當時仍在競爭行列的紅襪別無他法，5月就把貝瑞瑟釋出。

隨後貝瑞瑟和道奇簽下小聯盟合約，並在球隊建議下，針對投球型態做出改變，給了他扭轉職業生涯的機會，貝瑞瑟不久後重回大聯盟，為道奇出賽39場，自責分率低到只有0.70，表現和紅襪時期天差地遠，獲得道奇肯定後，未來貝瑞瑟將繼續幫助牛棚。

休賽季包括洋基、費城人，多支球隊想要尋求貝瑞瑟加盟，而稍早道奇把佛格森（Caleb Ferguson）交易到洋基，這也讓目前40人名單中，只剩下維西亞（Alex Vesia）、亞布洛（Ryan Yarbrough）2位牛棚左投。