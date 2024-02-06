「情人節愛你久久久久」專案貼心提供精選紅酒1瓶、浪漫滿點的蛋糕、香皂玫瑰花束及愛心手工泡澡球。(福容大飯店提供)

「情人節愛你久久久久」住房專案，可於客房內暢享兩客「淮揚宴」情人節套餐，由專人服務上菜，感受不被打擾的浪漫用餐「食」光。(福容大飯店提供)

情人節當天，情侶或夫妻檔於「福粵樓」用餐完成指定任務，就贈送玫瑰花茶酥1份。(福容大飯店提供)

「戀愛，如此繽紛」情人節住房專案，入住指定房型，每房加價520元，可享翌日價值1144元的2客歐陸自助式早餐、瑪西粉紅酒1瓶。(台南安平雅樂軒酒店提供)

一年一度的西洋情人節即將到來，不少人開始規劃要和另一半度過一個難忘又有儀式感的情人節，南北兩地的飯店均推出情人節主題住房，陪伴有情人們歡度浪漫佳節。福容大飯店桃園店以近乎總統套房的規格推出每日限量1間的住房專案，尊寵價19,999元搶高端客；台南安平雅樂軒酒店則是情侶住房可享加購價品飲超值早餐和酒款。

福容大飯店桃園店位於桃園藝文特區，精品文藝特色店家林立，滿足民眾逛街購物的需求，還可在夜晚時分浪漫散步至全台最美的桃園總圖，感受摩登高樓環繞的都市美景。瞄準今年情人節撞期大年初五，喜上加喜，有情人們想要以獨特又精緻的方式過節，福容桃園特別於2月13、14日推出快閃「情人節愛你久久久久」住房專案，每日限量1間，專案價19,999元，搶攻頂級客群。

專案獨享入住福容桃園唯一一間頂級「福容套房」，該套房位於館內最高的15樓，擁有極佳的視野，26坪的寬敞空間內含獨立臥室、客廳及用餐空間，配備有按摩浴缸的主臥室衛浴及獨立客用廁所，通常是飯店用來招待重量級外賓的尊貴客房。

此外，情人節專案貼心提供精選紅酒1瓶、浪漫滿點的蛋糕、香皂玫瑰花束及愛心手工泡澡球，還可於客房內享用兩客「淮揚宴」情人節套餐。「淮揚宴」由國宴主廚精心研發，以龍膽石斑、鮑魚、烏魚子等珍貴食材，推出8道精緻菜餚，如雙色烏魚子捲、蔥香龍膽班片、荷葉香東坡肉、蠔皇鮑一品參等，道道精彩可口，保留濃而不膩的菜系特色，情人們在客房內享用美味料理，由專人服務上菜，感受小倆口不被打擾的浪漫用餐「食」光。

另外，館內的「福粵樓」於2月14日情人節當天推拍照打卡活動，只要情侶或夫妻檔完成任務，就贈送主廚特製「玫瑰花茶酥」1份，要讓全天下情人們享受滿滿的甜蜜氛圍。

因應情人節到來，台南安平雅樂軒酒店於2月份推出「戀愛，如此繽紛」情人節住房專案，入住「叱吒樂窩一大床」或「快活樂巢」，每房加價520元，可享翌日價值1144元的2客歐陸自助式早餐、瑪西粉紅酒1瓶；另有萬豪「旅享家」額外的520點獎勵積分。即日起至3月16日可預定，2月14到3月17日入住。

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