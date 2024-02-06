前國安會秘書長蘇起日前出新書，內容談及李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文4位總統的施政概要、政治手腕與人格特質，6日也在廣播節目中談到馬英九的優缺點，指出馬英九執政8年沒有阻止台灣沉淪。不過曾3度擔任馬英九發言人的國民黨前立委陳以信，也以馬不顧美國反對堅持登上太平島為例，強調他治國認真親力親為，且對台灣主張南海諸島固有主權與應享海洋權益，深具意義。

蘇起6日上《POP撞新聞》節目談到，對於馬英九的勤奮、認真，他的評價很高，但對於馬英九在當總統的人際手腕部分需要改進，馬英九的優點也是他的缺點，優點是清廉勤政，缺點是不知該如何與人互動，也造成他執政的8年，並沒有阻止台灣往下沉淪，因為馬英九沒有看到很大的格局，沒有意識到領導人應該要做大事，不管小事。蘇起也在新書中點出馬英九執政8年會這麼辛苦的6個原因：忽視基本盤、不重視論述、不重視培養國民黨後續人才、遇到挫折就退縮、憂讒畏譏、棄車保帥。

對於蘇起的批評，曾三度擔任馬英九發言人的國民黨前立委陳以信表示，他有三年擔任馬的發言人，有許多近距離接觸的機會，讓他對馬總統有更多的認識與感佩，他也在臉書分享他的自傳書中的馬英九，「治學嚴謹鉅細彌遺，治國認真親力親為，待人誠信有情有義，愛黨愛國一生如一。後來常有人問我如何看待馬英九這個人？我說可總結出三點結論：『我自己永遠比不上馬英九，我如生兒子希望他能學馬英九，我如生女兒絕不讓她嫁給馬英九』」。

陳以信分享書中內容：「馬總統第二任內南海風雲再起，菲律賓為爭奪南海諸島主權，向位於荷蘭海牙的國際常設仲裁法院提請仲裁，中國大陸拒絕加入仲裁，雖此事與我國權益高度相關，但囿於政治現實苦無訴訟資格，我方也不得其門而入。沒料到菲方律師2015年10月向海牙遞送文件，竟指稱南海全無任何天然島嶼，故無任何一方可宣稱擁有聯合國海洋法公約（UNCLOS）所賦予二百海里經濟海域權利。此說法等於直接將我國所轄南沙太平島從島貶低為礁，漠視太平島自19世紀以來就有人居並有經濟生活的事實，傷害我國依國際法應享海洋權益甚巨。為此馬總統積極研擬因應措施，包括要求各部會登島進行勘查，並將島上所有天然水源與農牧產物詳細調查並對外公布，並暗中規劃馬總統親登太平島向國際宣示主權。」

陳以信在書中提到，「由於此事敏感美方相當反對，但馬總統堅持不容國家權益受損，因此囑我先行私下登島勘查幫他踩線，隨後於一月底我再隨馬總統登島春節勞軍視察，此舉果然成功引起國際重視。後來三月間，再由我與外交部次長令狐榮達帶隊，率國內外媒體24人登島，外媒四大通信社、美國華爾街日報、英國BBC、金融時報、日本共同社、讀賣新聞、阿拉伯半島電視台等記者都隨行前往，首次把太平島真實面貌透過外媒向全世界報導，這對未來我國繼續主張南海諸島固有主權與應享海洋權益深具意義。我在短短兩月間登上太平島三次，成為非常罕有經驗。後來我到劍橋做博士後，也因此將主題擴大到南海研究，我的太平島經驗成為最好的宣傳利器。」