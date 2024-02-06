脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》之前因捲入疑似嘲諷身障者風波，遭到外界群起撻伐，主持人賀瓏更是被炎上，而他近日在節目第一季的最後一集吐露感言外，也提到阿嬷因為他的爭議而難過，讓他忍不住。

賀瓏表示大家都以為他靠《夜夜秀》賺很多錢，其實自己虧了大概有500萬，他坦言做《博恩夜夜秀》是他最快樂的事情，不過《賀瓏夜夜秀》卻是他最難過的事情，他哽咽說到「做這個秀就是一直在妥協，我們發生很多事情、很多失誤，我沒有任何時間去產出100分的內容，我不知道下一季該怎麼做，但這就是我們要努力的方向。」

他也提到《賀瓏夜夜秀》第一集時他找來高齡90歲的阿嬤來看秀，阿嬤很喜歡他的節目，但也告誡他不要碰政治，「因為她覺得政治很髒」，但他卻要阿嬷放心，「政治很好玩。」

未料近日節目爆發爭議，阿嬤看到也很難過，每天都睡不著覺，半夜還會等他回家，然後抱著他哭，要他不要再繼續做了，但他都會安慰阿嬤「那些在政論節目罵我的人，那些立委，他們都是我的好朋友，我們在演一個喜劇，之後會有好笑的東西發生」。

《賀瓏夜夜秀》第一季結尾感言。（影／取自STR Network的YouTube）

他坦言一直在想要怎麼面對，也一度想過「為什麼要做這個」，但他想起在《博恩夜夜秀》最自豪的口號「Better Than Brian（比博恩更好）」，認為若要達成目標，就要像博恩一樣做滿3季，讓現場觀眾都鼓掌替他歡呼，他也表示會完成做滿3季的承諾。