生肖屬龍是從何時起算？是國曆1月1日？還是農曆大年初一？命理師楊登嵙說，生肖起算其實是從「立春」開始，也就是說，西元2024年2月4日進入「立春」後出生者屬龍，在「立春」前一年都是生肖屬兔。

楊登嵙指出，很多民眾誤以為農曆大年初一就是龍年正式開始，但實際上今年兔年要到2024年2月4日下午16時28分，節氣「立春」過後才算結束，原因在於生肖交接的正確標準是以「立春」為基準點，但由於今年甲辰年沒有「閏月」的關係，除夕、過年來得特別晚，因此在農曆12月25日（2024年2月4日）下午16時28分前出生的小朋友是兔寶寶，之後就是龍寶寶，不是農曆1月1日（2024年2月10日）才開始是龍寶寶。

楊登嵙建議，在國曆1、2月出生的民眾，可以回頭確認一下當年「立春」的時間，翻看萬年曆或農民曆來確認，以免搞錯生肖一輩子，由於生肖命格會影響磁場，因此算八字都需要正確的生日時間，而不同生肖在取名、買房、幸運方位都有相當大的差異，千萬別因為生肖弄錯，影響一生的幸福。