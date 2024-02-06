韓國女偶像張員瑛由選秀節目《PRODUCE 48》國民票選第一名出身、先後以IZ*ONE、大勢女團IVE成員身分出道，擁有一張神顏和173公分修長身形，不科學的12頭身讓她迷倒萬千粉絲；驚喜的是，張員瑛大3歲的親姊張多雅（張真瑛）顏值更驚人，一出道就成為電視劇主演，令外界期待姊妹有朝一日同台。

張員瑛的親姊姊張多雅去（2023）年加入演員經紀公司KINGKONG by STARSHIP，先是拍了隱形眼鏡廣告在大眾眼前亮相，許多人被她甜姐兒美貌吸引，得知她是張員瑛的姊姊後都不意外，甚至有人認為姊姊顏值更出眾；沒多久張多雅被經紀公司證實，將出演漫改劇《金字塔遊戲》且是主演之一。

最近《金字塔遊戲》釋出最新預告，張多雅在劇中雖然不是女主角，但卻是號稱「終極反派」的白夏凜，是一位外表溫柔、人人視為公主的女學生，從預告中就看到多個畫面是她以溫柔外表，做出大反差的行為，讓不少粉絲相當期待電視劇播出。

其實張多雅出道前就因為長得漂亮，早在她居住的小區獲得關注，原本還被認為會比妹妹張員瑛還要早成為藝人，但妹妹卻早她一步以女團身分出道，她則是在2023年才正式決定當演員；另外張多雅也被形容是「演員版張員瑛」，姊妹先後踏入演藝圈，令外界都好奇這對神顏姊妹是否能一路紅下去。