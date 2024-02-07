2024龍年到！農曆春節年關將至，過年怎麼包紅包才符合行情？命理師楊登嵙說，其實紅包沒有一定的金額，端看你與收紅包者的交情，平常多有聯絡、感情好的晚輩或長輩，就包多一點；一年見不到一次、根本沒在打交道的，就包少一點。

楊登嵙指出，過年包紅包是長久以來的傳統習俗，同時帶有祝福、吉祥等含意，有些包紅包的禁忌可千萬要注意，別不小心誤犯觸霉頭。

▌尾數要雙

所謂的尾數要雙不是單指 2、4、6、8 等偶數，而是指在扣除「0」尾數後必須要是雙數結尾，例如 3000 元雖屬偶數，但是不看 0 的話是 3 結尾，還是不太適合用來包紅包。

▌避開 4 等不好的諧音

習俗就是認為「4」音同「死」不吉利，千萬別犯大忌了，常見的紅包金額有：200、600、800、1200、1600、1800、2000、2200、2600、2800、3200、3600、3800、6000、6600、6800、8000、8600、8800、12000、16000 等。

過年包紅包行情是多少？以下歸類成3種狀況：

▌長輩包給晚輩

包給晚輩的紅包金額落在 600 到 3600 之間，不過有時也要考量到自己的小孩與親戚小孩年紀，最好大家統一說定包多少，以免小孩之間相互比較產生心理不平。

▌晚輩包給長輩

給長輩的紅包最好逐年增加，如果有困難的話，至少也要跟去年金額打平，不要縮水，晚輩包給爸媽、爺爺奶奶、外公外婆，大概都從 6000 開始，若考量出社會第一年或自己存的錢還不多，也可以從 3600 開始包，量力而為就好。

▌交情少

平常多有聯絡、感情好的晚輩或長輩，就包多一點；平常根本沒打交道或一年見不到一次的晚輩或長輩就包少一點， 200元也可以，主要是過年拿個紅包沾沾喜氣。