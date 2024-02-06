國民黨立委賴士葆指2016年太平島的法定地位被嚴重外侮汙衊的時候，需要元首挺身捍衛宣示主權，蔡英文都沒有積極作為，現在還能期待嗎？(本報資料照)

我南沙太平島碼頭浚深擴建工程即將啟用，外界關注蔡英文總統是否會在任內登上太平島。國民黨立委賴士葆舉2016年海牙國際仲裁法庭判定太平島是「岩礁」而不是「島」一事，大酸蔡英文最常掛在嘴邊的就是護主權，但到太平島宣示主權都不如漁民積極，不知道護什麼主權。

賴士葆在臉書發文指出，太平島碼頭整建竣工，外界聲聲催促蔡英文總統登太平島宣示主權；蔡英文繼續裝聾作啞，或是回應民意，大家拭目以待。但回首過去太平島的法定地位被嚴重外侮汙衊的時候，需要元首挺身而出捍衛宣示主權，蔡英文都沒有積極作為，現在還能期待嗎？

賴士葆說，談到太平島一定要回溯2016年不堪的爭議往事。那時候蔡英文總統剛剛上任，海牙國際仲裁法庭判定太平島是「岩礁」而不是「島」，中華民國在太平島上有駐軍、有醫院，有民眾居住，竟被判定為岩礁，這樣的結果衝擊我國的領土主權，漁民無法享受其周邊200海浬經濟海域的漁獲權益。

賴士葆表示，當時國內群情激憤，輿論呼籲身為總統的蔡英文應該登太平島積極維護主權，但是蔡英文讓大家失望，她龜縮沒有動作。反倒是漁民怒不可遏，不分黨派集資雇船到太平島宣示主權，然而令人匪夷所思的是，前往太平島的漁民被抹紅，甚至被恐嚇將會被懲罰。

賴士葆指出，當時海牙國際仲裁也認定中國大陸主張的九段線沒有法律依據，美國聲明仲裁法庭對此案的裁決對菲律賓和中國都具有法律約束力。甚至後來蓬佩奧擔任國務卿的時候，還發表聲明支持2016海牙國際法庭對太平洋是礁而不是島的裁定，最可悲的是，我們的外交部竟然對此表示歡迎。

賴士葆強調，蔡政府的鴕鳥心態，一切以美國的態度為依歸，但是這是關乎領土主權的嚴肅問題，為了討好美國唾面自乾，被侵門踏戶還不敢嚴正抗議，對不起漁民，也對不起全民。

賴士葆酸嗆說，蔡英文總統最常掛在嘴邊的就是護主權，但是到太平島宣示主權都不如漁民積極，不知道護什麼主權。