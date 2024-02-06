台灣青少年犯罪率逐年攀高，一名網友感慨，從事黑道的年輕人比例創下新高，其中多涉入詐騙或黃賭毒，透過非法行為拚翻身，也懷疑現今腳踏實地的人是不是傻瓜，引起許多人共鳴，認為政府要負最大責任，批評刑罰過於寬鬆所致。

一名網友在PTT八卦板發文表示，有YouTube頻道分享台灣年輕人從事黑道的比例屢屢創新高，好奇全台明明大缺工，結果年輕人不好好工作，反倒跑去從事黃賭毒和詐騙，「那好好工作領中位數薪水的是不是傻逼？」

貼文引起許多人共鳴，紛紛抨擊「是，這八年詐騙超多」、「黑道三要素，黃賭毒」、「殺人放火金腰帶，現在不用殺人就金腰帶了」、「沒看詐賭毒販示範犯罪不用關還開直播賺錢」、「真的超扯，現在一堆1x、2x出頭做詐騙」、「財富密碼都寫在刑法裡」、「少子化但做偏的反而新高」、「黑道大張旗鼓辦春酒時就知道了」、「黑道老大變國策顧問，有為者亦若是啊」。

也有網友抱怨刑責太輕，「因為犯罪代價很低」、「就詐騙的刑責太低阿」、「亂世要重典，罰則太輕應修改」、「連警察律師都加入了」、「詐騙所得沒辦法完全追回，刑責又輕」、「政府創造有利詐騙的環境，真可憐」、「執政黨8年的努力，還有4年肯定再創高」、「老百姓都知道，只有政府不知道」。

原PO引述YouTube頻道「游庭皓的財經皓角」近日影片，該頻道整理警政署統計數字，2014年每10萬名青少年中就有996名犯罪者，到2021年增加至1466名犯罪者，這八年間雖受少子化影響，青少年人口銳減81萬，但是犯罪人口率卻快速攀升47%。

至於分析2021年青少年從事的犯罪行為，23.8%是屬於詐欺，10.8%是毒品，8.7%是妨害秩序，7.2%是竊盜，被列為詐欺嫌疑犯的青少年已有10,016人。

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