美妝巨頭雅詩蘭黛（Estee Lauder）5日宣布裁員，作為提升獲利的措施之一，消息激勵股價狂飆，終場勁揚12％。雅詩蘭黛表示將擴大先前公布的提振獲利行動，打算裁員3％至5％，稅前重整和裁員相關支出估計約達5億至7億美元。