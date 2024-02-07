輝達股價繼5日收盤勁揚4.8％，升抵693.32美元紀錄高點。

今年截至5日收盤，輝達股價累計躥揚40％，但高盛分析師Toshiya Hari認為輝達股價還有更多上漲空間。他表示，「鑑於輝達強大的軟硬體產品，更重要的是該公司持續創新步伐，相信在可預見的未來，輝達仍是業界的金級標準。」

高盛分析師團隊將輝達目標價由625美元一口氣調升至800美元，在追蹤輝達的分析師中排名第三高，意味著較5日收盤價還有15％的上漲空間。高盛將輝達股票維持「買入」評等，並將其保留在高盛的必買名單（conviction list）。

高盛同時調升輝達2025會計年度（今年2月起）獲利預測，平均上調22％，主要理由是AI伺服器需求強勁與繪圖處理器（GUP）供應狀況好轉。

Hari表示，在多方因素推動下，輝達數據中心收入在今年下半年將維持增長動能，該事業可望一直成長至2025年上半年。

他指出，大型雲端服務供應商繼續擴大AI硬體投資，且輝達的客戶群不斷擴大，同時該公司即將擁有多項新產品周期。

另一方面，投資銀行Raymond James指出，強勁的AI半導體需求將讓輝達和艾司摩爾（ASML）受惠最多。

Raymond James分析師Srini Pajjuri重申輝達和艾司摩爾股票「強力買進」（Strong Buy）評等，原因是大型科技公司自生成式AI計畫獲利逐漸取得進展。「強力買進」是該投行對個股的最高評等。

輝達預計2月21日公布上季業績，根據倫敦證交所集團（LSEG）數據顯示，分析師預估上季營收201.9億美元，每股盈餘4.51美元。