網紅陳沂昨（5日）下午在台北街頭遭一名男子毆打，但仍造成為造成臉部、耳朵等多處挫傷。由於陳沂以往嗆辣的言論，讓她樹立不少敵人，這次她受傷的消息曝光後，不少網紅和網友藉機暗酸，也讓陳沂兩位演藝圈的好友跳出來替她發聲，怒斥「落井下石的人比暴力更暴力！」

陳沂在街上被陌生人毆打，好險有兩名見義勇的外國人出手相救，但網路上卻有不少人藉機奚落她，，讓女星蔡沐妍在臉書上發文痛批「絕對譴責暴力！沒有但書。那些幸災樂禍的人品看了令人生氣。太生氣太生氣太生氣了。講話你不愛聽你可以選擇不聽。拳頭揮下去是能選擇性迴避嗎！」

蔡沐妍表示，就事論事原來對很多人來說是一件很困難的事情。身為公眾人物被批判被攻擊都是常有的事情。自己也有討厭的人，「但我從不會希望任何傷害在他們身上發生，更不會說出或認同看了笑出來，或用新聞祝大家新年快樂這樣的言論。今天感覺非常失望難過啊。」

對於有些人說陳沂是因為嘴壞，所以被打剛好的言論，蔡沐妍則怒斥「跟檢討穿太少的女生走在路上被侵犯，有什麼兩樣呢？」女星謝忻也在該則留言下回應「落井下石的人比暴力更暴力。」

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》提醒您：拒絕暴力請撥打110。反霸凌專線：1953。法律扶助：(02)412-8518。