美國聯準會（Fed）主席鮑爾大潑市場冷水，重申3月降息機率低，衝擊周一（5日）美股3大指數收黑。周二（6日）投資人在關注企業財報之際，也靜待幾位Fed官員即將發表的談話。市場情緒仍保持謹慎，觀望氣氛濃厚，美股3大指數早盤持續震盪。

截至台北時間6日晚間11點20分，道瓊工業指數上漲57.53點（或0.15%），暫報38437.65點；那斯達克指數下跌19.50點（或0.13%），暫報15578.17點；標普500指數下跌2.25點（或0.05%），暫報4940.56點；費城半導體指數下跌44.34點（或1.01%），暫報4343.76點。

5大科技巨頭漲跌互見，蘋果小漲0.15%，谷歌母公司Alphabet漲0.27%，微軟小跌0.31%，亞馬遜與臉書母公司Meta跌幅皆逾1%。半導體類股普遍走跌，輝達下挫2.62%，超微大跌近4%，台積電ADR跌0.23%，聯電ADR跌0.33%。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）與波士頓聯準銀行總裁柯林斯（Susan Collins）等官員都將於6日發表談話，投資人將從中進一步研判Fed未來貨幣政策的走向。

Crossmark Global Investments執行長 Bob Doll對於美股是否能維持近期的漲勢感到擔憂。他表示，Fed的降息行動可能和市場預期的不同。