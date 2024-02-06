好人一生平安！有駕駛日前行經南投縣埔里鎮大坪頂台21線上，遇到2輛重機跨越雙黃線超車，不料，過了一個彎後，竟發現1輛重機摔入水溝，並且爆炸起火，所幸，重機騎士及時逃脫，然而，正當駕駛繼續往前開不理會時，沒想到，車上的外籍交換學生開口，要求幫忙救人，此舉也讓駕駛表示「很佩服他們外國人的道德勇氣」。

「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」粉絲專頁，稍早發出1段1分多鐘影片，拍攝地點位於南投縣埔里鎮大坪頂台21線上，當時駕駛被2重機騎士跨越雙黃線超車，下一分鐘他便看見，1名重機騎士噴飛到對向水溝，且當場爆炸起火，好在重機騎士及時脫困。

而當駕駛繼續往前開時，此時坐在車上的「外籍交換學生」，便開口向他表示「要回頭救人」，於是駕駛便開往前一點並且迴轉去救人，對此，他也表示「很佩服他們外國人的道德勇氣」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「很感謝你能回頭幫忙，不管什麼情況下，幫助需要幫助的人，都值得更加幸福快樂」、「好人一生平安」、「在台灣...回去救他會變成是你害他撞掉的」、「學到了，等等幫我叫救護車的手勢」、「只能說每個領域都有老鼠屎」、「雷殘已經很慘，你應該補一槍，檢舉跨越雙黃線」。