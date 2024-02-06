歐洲的綠色能源轉型陷入了兩難境地，廉價的中國大陸製太陽能板大量進口推動了歷史性的太陽能設施建設。但同時，這些陸製進口品也擊垮了歐洲少數的本地太陽能板製造商，政府和產業在如何應對這一問題上意見分歧。

據《路透社》（Reuters）6日報導，歐洲成功經歷了綠色能源發展豐收的一年。歐盟各國安裝了刷新歷史的太陽能容量，比2022年增加了40%。國際能源署（IEA）的數據顯示，絕大多數的太陽能板和零組件來自中國，有時高達95%。

然而，綠色能源的擴張並未幫助到歐洲本地的太陽能板製造商，他們已經達到了危機的邊緣，被更便宜的進口品和供應過剩所淘汰。不斷傳出，製造廠關閉的消息。該行業警告說，除非政府介入，否則其一半的產能可能在數週內倒光光。

政策制定者正竭力應對，但在如何應對上意見分歧，德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）於去年11月份致函歐洲執委會（EU Commision），對於歐盟執委會想要對大陸製太陽能設備施加貿易限制表達擔憂。

該信中寫道:「我聽說委員會可能打算對來自中國大陸的光伏模組進行保護措施。對此我有很大的擔憂。」

哈貝克警告說，限制中國進口可能終結歐洲綠色能源的快速擴張，使90%的光伏模組市場變得更昂貴。他表示，這可能導致使用進口零部件組裝和安裝太陽能板的歐盟企業破產。